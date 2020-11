Joyeux anniversaire à Kris Jenner ! Découvrez les hommages de Kim Kardashian et de ses autres proches

Elle a ajouté : "Tu as bâti ce royaume, et nous t'honorons ! Je prie seulement pour laisser mon empreinte sur l'âme des gens comme tu le fais. Je t'aime tellement. Je n'ai littéralement pas de mots pour expliquer combien je t'aime. Tu as été ma plus grande inspiration durant toute ma vie. Ta force, ta grâce, ta compassion, ton amour, ta conscience professionnelle, ta beauté et ton incroyable générosité vont au-delà de tout ce que j'ai jamais vu. Il y a tant de belles choses que je pourrais dire à ton sujet. La liste est sans fin. Maman, on t'aime et on t'adore TOUS !!! Tu es mon héroïne et mon cœur ! Je t'aimerai encore plus chaque jour jusqu'à la fin des temps. Je suis reconnaissante des bénédictions reçues et de l'amour que tu donnes à chacun de nous ! Aujourd'hui, profite du fait d'être la reine !!! Joyeux anniversaire Jumelle."