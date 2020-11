Lamar Odom et Sabrina Parr se séparent un an après s'être fiancés

Sur le même sujet : Lamar Odom et Sabrina Parr rompent leurs fiançailles

Lamar Odom et Sabrina Parr mettent un terme à leur relation.

Un an après avoir annoncé leurs fiançailles, l'ancien champion de NBA et l'entraîneur personnel se séparent. Sabrina a confirmé la nouvelle de leur rupture dans une story Instagram mercredi. "Vous savez tous que je suis honnête et ouverte, donc je veux être la première à vous apprendre que je ne suis plus fiancée à Lamar", a-t-elle écrit à ses nombreux followers. "Ça a été une décision difficile à prendre pour moi, mais c'est la meilleure pour mes enfants et moi."

Sabrina Parr a alors précisé que Lamar Odom "a des choses à régler seul", sans toutefois préciser lesquelles, avant d'ajouter : "Je l'aime beaucoup, mais je ne peux plus être à ses côtés pendant qu'il se fait aider, ce dont il a vraiment besoin. Je lui souhaite le meilleur et je vous demande de prier pour toutes les parties concernées."

L'ancien basketteur des Lakers de Los Angeles de 40 ans n'a fait aucun commentaire pour l'instant sur sa séparation. E! News a joint son porte-parole, sans réponse pour le moment.