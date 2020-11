Hilarie Burton et Jeffrey Dean Morgan apportent leur alchimie à The Walking Dead

En septembre, AMC a annoncé que la série The Walking Dead allait finalement toucher à sa fin avec la saison 11, prévue à la diffusion en 2022. En outre, un spin-off avec Carol (Melissa McBride) et Daryl (Norman Reedus) en tant que protagonistes a été commandé pour 2023.

En mai, Burton a publié un livre intitulé The Rural Diaries: Love, Livestock, and Big Life Lessons Down on Mischief Farm, dans lequel elle se confie sur sa vie privée et la propriété à la campagne que Morgan et elle possèdent à Rhinebeck, dans l'État de New York.