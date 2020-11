Beyoncé explique comment elle discute de la réalité du monde avec ses enfants

Bey a ajouté que la mode avait été "un moyen de s'échapper" pour sa famille et elle.

"Mes enfants et moi avons inventé « Les vendredis mode »", a-t-elle confié. "Chaque vendredi, on se déguise avec mes vêtements ou on crée des vêtements ensemble et on se prend mutuellement en photos. C'est devenu un rituel pour nous et une occasion d'oublier cette drôle d'année en riant."

Yoncé a précisé que sa dernière collection Ivy Park "s'inspirait de cette nouvelle tradition".

"On utilise exprès des couleurs vives et franches pour ne pas oublier de sourire. J'ai utilisé beaucoup de jaune fluo et de corail mélangé avec du bleu clair et des tons chauds apaisants", a-t-elle expliqué. "Elles m'ont apporté de la joie et m'ont fait sourire pendant cette période difficile pour nous tous."