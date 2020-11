Meghan Markle, premier membre de la famille royale à voter à une élection présidentielle américaine

Sur le même sujet : Élections américaines de 2020 : Lady Gaga, Lizzo et d’autres stars s’engagent

Meghan Markle utilise sa voix d'une façon cruciale.

E! News peut confirmer que la duchesse de Sussex a voté aux élections présidentielles 2020. Elle devient ainsi le premier membre de l'ère moderne de la famille royale à voter lors d'une élection présidentielle américaine.

Meghan et le prince Harry habitent actuellement dans la ville côtière de Santa Barbara, en Californie, mais on ignore si elle a voté par la poste ou dans un bureau de vote.

Depuis son retour en Californie, Meghan a fréquemment abordé l'importance du vote et a même participé en appelant les électeurs potentiels en amont du 3 novembre, on s'attendait donc évidemment à ce qu'elle vote à l'élection de cette année.

En septembre, la militante Gloria Steinem a évoqué l'étonnant travail de bénévole de Meghan, confiant : "Elle est rentrée au pays pour voter et la première chose qu'on a faite, et c'est pour ça qu'elle est venue me voir… c'est de s'asseoir à ma table, ici, où je suis assise en ce moment même, pour appeler les électeurs. Et on a dit : « Bonjour, je suis Meg », et « Bonjour, je suis Gloria », et « Comptez-vous aller voter ? » Et c'était à son initiative."