Voici ce qu'a pensé Kris Jenner de l'hologramme de Robert Kardashian offert par Kanye à Kim

Un cadeau unique.

Lundi, Kris Jenner est revenue sur le cadeau d'anniversaire de Kanye West pour les 40 ans de Kim Kardashian. Comme vous vous en souvenez si vous nous lisez, l'interprète de "Famous" a surpris la créatrice de KKW Beauty en lui offrant un hologramme de Robert Kardashian, son père disparu.

S'il s'agissait d'un présent pour Kim, Kris révèle qu'il a eu un impact très particulier sur tout le clan Kardashian. Au cours d'une interview avec Andy Cohen dans son émission de radio, Andy Cohen Live, sur Sirius XM, Kris a rendu hommage à son gendre, qu'elle a surnommé "le roi des cadeaux" pour l'occasion.

"On ne savait pas trop ce qui se passait parce qu'on était un tout petit groupe. Juste notre famille et quelques amis", s'est souvenue la matriarche des Kardashian-Jenner. "On a été réunis dans cette pièce et on nous a dit : « Kanye a un présent. »"

Kris a précisé que ses enfants et elle ont été conduits dans une pièce sombre "en ignorant ce qui se passait". Mais dès que l'hologramme est apparu, toute la famille a été submergée par l'émotion.