Les déguisements d'Halloween de Khloé Kardashian et Tristan Thompson confirment leur retour de flamme

C'est une histoire d'amour qui fera date.

L'idylle de Khloé Kardashian et Tristan Thompson étant de nouveau officiellement sur les rails, les fans des Kardashian-Jenner avaient hâte de voir s'ils allaient surpasser leurs déguisements des Halloween précédents. Et on peut dire qu'ils ne nous ont pas déçus en optant pour un autre couple célèbre pour leur histoire d’amour, Cléopâtre et Marc Antoine.

Accompagnée de leur fillette de 2 ans, True Thompson, KoKo a posté de nombreuses photos de leurs festivités sur Instagram le 2 novembre.

La créatrice de Good American a mis l'accent sur le côté glamour de l'emblématique reine égyptienne grâce à un ensemble doré sur mesure signé Bryan Hearns, parachevé d'une coiffe ornée de joyaux, d'un carré noir de jais et d'un trait d'eye-liner vertigineux. (On remercie l'équipe glam de Khloé, Ash K Holm et Andrew Fitzsimons, de nous inspirer pour notre maquillage et notre coiffure d'Halloween l'an prochain.)

Tristan avait tout du général romain en costume rouge et or créé par Graham Cruz, tandis que True leur volait la vedette en robe plissée dorée ornée d'ailes sur les épaules.