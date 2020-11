Cardi B annule officiellement son divorce avec Offset moins de deux mois après leur rupture

Sur le même sujet : Cardi B et Offset ne divorcent finalement pas

Un divorce ? Quel divorce ?

Cardi B vient de prouver très clairement qu'Offset et elle sont officiellement de nouveau ensemble. Moins de deux mois après avoir entamé une procédure de divorce, la rappeuse de 28 ans a déposé une demande pour annuler la procédure avec celui qui est un des membres de Migos, a confirmé E! News.

"Je confirme que la demande de divorce demandée par Cardi B a été annulée", explique l'avocat d'Offset. "Mon cabinet et moi-même avons toujours œuvré pour que les pères protègent ce qui est le plus important pour eux, leurs familles et leurs enfants. Ça ne change pas ici. Nous restons aux côtés d'Offset et nous le soutenons maintenant et à l'avenir. Il remercie ses fans pour leur soutien et leur amour."

En septembre, Cardi avait entamé une procédure de divorce en déclarant que son mariage était "irrémédiablement brisé" et qu'il n'y avait "aucune chance de réconciliation".

À l'époque, la mère de la petite Kulture, deux ans, avait demandé une pension alimentaire à Offset, 28 ans, et d'après les documents juridiques, elle espérait que le divorce se règle "par un accord entre les deux parties".

Et pourtant, quelques semaines plus tard, on murmurait déjà que le couple, à la relation en dents de scie et qui s'était marié en secret en septembre 2017, s'était rabiboché suite à l'anniversaire de Cardi à Las Vegas. "Ils ne sont pas de nouveau ensemble mais ce n'est qu'une question de temps", avait-on appris d'une source proche. "Elle aime l'attention qu'il lui porte et le fait qu'il essaie de la reconquérir."