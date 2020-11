Justin Bieber va se produire aux People’s Choice Awards 2020

Mike Rosenthal

Bieber a récemment sorti deux tout nouveaux singles, "Holy", avec Chance the Rapper, et "Lonely", avec benny blanco. "Holy" a atteint la première place du classement mondial Spotify, a été écouté plus de 120 millions de fois la première semaine et a dépassé son propre record du nombre de vues le jour de sa sortie sur YouTube. "Holy" et "Lonely" sont tous deux dans le Top 10 mondial.

Changes, son cinquième album studio, a démarré à la première place du classement américain des ventes d'album, en engrangeant plus d'un million de ventes globales la première semaine. Justin Bieber: Seasons, la série documentaire YouTube Originals en 10 épisodes a battu tous les records en tant que série YouTube Originals la plus vue durant sa première semaine. Bieber est désormais devenu le premier artiste à franchir le palier des 50 millions d'abonnés YouTube, ce qui fait de sa chaîne YouTube, la chaîne d'artiste numéro 1 sur YouTube, et de loin.

Ne ratez pas la prestation de Bieber aux PCA 2020 dimanche 15 novembre sur E!.