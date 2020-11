Johnny Depp perd son procès contre le tabloïd anglais The Sun

En 2019, l'acteur de 57 ans avait intenté un procès pour diffamation et réclamait 50 millions de dollars à son ex-femme, Amber Heard, 34 ans, qui l'accusait dans The Washington Post de violences conjugales. Bien qu'il ne soit jamais mentionné nommément dans l'article de décembre 2018, l'acteur de Pirates des Caraïbes avançait dans des documents juridiques que l'éditorial "part du principe que Mme Heard est une victime de violences conjugales et que M. Depp en est l'auteur".

En réponse au verdict de la Haute Cour de Londres lundi, Elaine Charlson Bredehoft, l'avocate d'Amber Heard, a évoqué l'autre procès contre Johnny Depp. "Pour ceux d'entre nous qui étions au procès de la Haute Cour de Londres, cette décision et ce jugement ne sont pas une surprise. Nous présenterons très bientôt encore plus de preuves aux États-Unis. Nous avons à cœur d'obtenir justice pour Amber Heard dans un tribunal américain et de défendre la liberté de parole de Mme Heard."