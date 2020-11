Heidi Klum crée un film d'horreur et prouve une nouvelle fois qu'elle est la reine d'Halloween

Sur le même sujet : La transformation d'Heidi Klum pour Halloween est un vrai "Thriller"

L'Halloween d'Heidi Klum est peut-être différent cette année, mais ça ne signifie pas que le mannequin n'a pas célébré la fête des morts comme il se doit.

Au lieu de sa traditionnelle soirée d'Halloween annuelle, l'ancienne présentatrice de Projet haute couture a décidé de créer un court-métrage d'horreur sur Instagram TV.

Le film, réalisé par Chris Stott pour Sublime to the Ridiculous Productions, dure cinq minutes, et montre Heidi en train d'avoir des difficultés à trouver des décorations épiques pour une fête de famille à la maison. Elle déguise alors ses quatre enfants, Helene, Lou, Johan et Henry en momies avec du papier toilette. Malheureusement, quand un éclair s'abat sur la maison, les quatre gamins se transforment en véritables momies qui tentent de la dévorer. Même Tom Kaulitz, le célèbre mari d'Heidi, se métamorphose en monstre grâce à la magie d'Halloween !

Quant à Heidi, elle se transforme en différents objets de la maison (grâce au maquilleur David Gilmore), afin de se camoufler et d'échapper aux zombies familiaux. Hélas, elle ne réussira pas à s'échapper et finira dévorée vivante comme un paquet de bonbons. Beurk !