Lori Loughlin commence à purger sa peine de deux mois de prison suite au scandale des admissions à la fac

"Cette prise de conscience pèse lourdement sur ma conscience et si j'aimerais pouvoir revenir en arrière et faire les choses différemment, je ne peux qu'assumer mes responsabilités et avancer. J'ai grande foi en Dieu et je crois en la rédemption et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me racheter et utiliser cette expérience comme catalyseur pour faire le bien et payer ma dette à la société pour le reste de ma vie", avait-elle ajouté.