La fête d’anniversaire de Kendall Jenner avec Justin Bieber, Kylie Jenner et bien d’autres encore

"Tous ses amis prenaient des photos avec elle, dansaient avec elle et essayaient de lui faire plaisir pour son anniversaire", explique la source. "Elle avait un grand sourire et était de très bonne humeur."

Kendall n'était pas la seule star à passer un moment inoubliable. Comme l'a expliqué notre source : "Kylie a adoré sortir pour cette soirée. Scott et Kourtney ont passé une partie de la soirée avec Justin et The Weeknd."

