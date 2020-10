Sean Connery décède à 90 ans

Hollywood vient de perdre une légende.

Sean Connery, l'acteur écossais qui s'est fait un nom à Hollywood et l'un des sept acteurs à avoir incarné James Bond au cinéma, vient de nous quitter à 90 ans.

Il est décédé aux Bahamas, où il a passé les dernières années de sa vie. Un communiqué émis le samedi 31 octobre et adressé à E! News au nom de sa famille explique que son épouse, Micheline, et ses deux fils, Jason et Stéphane, ont confirmé qu'il était mort en paix dans son sommeil, entouré de sa famille.

Une cérémonie privée et un hommage se tiendront une fois que la pandémie de COVID-19 sera passée, a souligné le communiqué.

Jason a déclaré dans un communiqué à la BBC : "Nous essayons tous de comprendre cette énorme tragédie, car elle est récente, bien que mon père ait été malade depuis un certain temps. C'est une triste journée pour tous ceux qui le connaissaient et l'aimaient et une grande disparition pour les gens dans le monde entier qui appréciaient son formidable don d'acteur."

Les producteurs qui ont travaillé sur de nombreux films de James Bond ont aussi annoncé la mort de l'acteur sur la page Twitter de la franchise du super-espion.

"Sir Sean Connery est mort à 90 ans", explique le message, utilisant le titre honorifique qu'il a reçu en 2000 quand il a été fait chevalier par la reine Elizabeth II. Il a reçu cet honneur pour sa contribution aux arts et aux lettres.

"Il a été le premier acteur à avoir incarné James Bond sur le grand écran dans James Bond 007 contre Dr. No en 1962, suivi de Bons baisers de Russie, Goldfinger, Opération Tonnerre, On ne vit que deux fois et Les Diamants sont éternels", souligne le message.