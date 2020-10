Scarlett Johansson et Colin Jost se marient au cours d'une cérémonie intime

Sur le même sujet : Le parcours de Scarlett Johansson et Colin Jost jusqu'au mariage

Scarlett Johansson et Colin Jost sont mariés !

Jeudi, l'organisation à but non lucratif Meals on Wheels America a confirmé que l'actrice et l'humoriste de Saturday Night Live sont officiellement de jeunes mariés. "Nous sommes enchantés de vous annoncer que Scarlett Johansson et Colin Jost se sont mariés ce week-end lors d'une cérémonie intime avec leur famille directe et leurs proches, en suivant les mesures de précaution liées au COVID-19 comme indiquées par le CDC", a indiqué l'organisation, qui vient en aide aux plus démunis, sur Instagram. "Leur vœu de mariage est d'essayer d'aider les plus vulnérables durant cette période difficile en soutenant @mealsonwheelsamerica."

L'organisation en a profité pour faire un jeu de mots en postant une photo du ferry de Staten Island avec la phrase "Jost Married", en hommage au nom du marié, inscrite sur le bateau.

E! News a joint les porte-paroles de deux stars pour obtenir un commentaire.