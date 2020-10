Khloé Kardashian testée positive au coronavirus dans un extrait de L’incroyable famille Kardashian

Sur le même sujet : Khloé Kardashian révèle si elle a le coronavirus dans "L’incroyable famille Kardashian"

Khloé Kardashian a eu le coronavirus en début d'année.

La nouvelle est confirmée dans cet extrait exclusif de l'épisode de L'incroyable famille Kardashian qui sera diffusé le jeudi 29 octobre aux États-Unis. Les images inédites montrent Kim Kardashian et Kris Jenner qui expriment leur inquiétude pour la créatrice de Good American.

"On attend avec inquiétude les résultats de Khloé pour savoir si elle l'a ou pas", confie Kim dans une interview. "Au fond de moi, je pense qu'elle l'a parce que qu'elle est vraiment malade. Et ça m'effraie vraiment pour elle parce que je vois bien qu'elle commence à avoir peur et qu'elle est vraiment inquiète."

Une Kris tout aussi angoissée révèle à son tour qu'elle "a sauté sur le téléphone et appelé tous les médecins qui voulaient bien [lui] répondre".

Elle continue : "Pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait l'aider." Malheureusement, comme le dit Kim aux caméras de L'incroyable famille Kardashian, tout ce que peut faire la famille, c'est attendre les résultats de Khloé.

Dans une vidéo qu'elle a enregistrée elle-même, Khloé confirme qu'elle est positive au COVID-19.