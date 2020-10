Regardez le fils de Chris Hemsworth surprendre son père pendant sa méditation sous l'eau

Sur le même sujet : Chris Hemsworth se prend pour Miss Météo en Australie

Chris Hemsworth se fait troller par son fils de six ans !

La star d'Avengers vient de nous gratifier d'une nouvelle performance, et c'est exactement ce dont on avait besoin cette année. Lundi 26 octobre, l'acteur a utilisé sa voix apaisante et profonde en se filmant sous l'eau dans une vidéo d'affirmations positives pour Centr, son appli fitness.

Et, cerise sur le gâteau, le clip très relaxant a donné lieu à une apparition surprise d'un de ses jumeaux, Sasha et Tristan.

Chris, toujours aussi costaud, est assis en tailleur au fond d'une piscine avec des lunettes de natation pour cette vidéo intitulée "Affirmations qui indéniablement, assurément, probablement (vraisemblablement) ne vont pas empirer votre année 2020."

L'acteur joint ses mains en déclarant ceci : "C'est moi ou c'est de plus en plus difficile de trouver un endroit où on peut s'échapper de tout, où on peut juste être soi ? Eh bien, je vous propose de trouver cet endroit ensemble. Fermez les yeux. N'inspirez pas, car vous êtes sous l'eau. Imaginez-vous quelque part très, très loin de là où vous êtes prisonniers."