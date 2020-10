Demi Lovato va présenter les E! People’s Choice Awards 2020

Amber Asaly

La superstar internationale a continué d'utiliser sa plateforme pour s'élever contre des causes qui lui tiennent à cœur, faisant plus récemment équipe avec Marshmello pour la sortie de leur titre source d'inspiration "Ok Not To Be Ok" à temps pour la journée de prévention mondiale contre le suicide. Elle est récemment montée sur scène aux Billboard Music Awards pour interpréter pour la première fois sa ballade politique brutalement honnête "Commander In Chief".

En plus de remporter cinq People's Choice Awards, l'artiste plusieurs fois disque de platine a aussi reçu un MTV Video Music Award, un ALMA Award, un Latin American Music Award, un GLAAD Vanguard Award pour son militantisme en défense de la communauté LGBTQ et, plus récemment, une nomination aux VMA pour "I Love Me" dans la catégorie "Meilleur clip engagé".