Toutes les photos du voyage pour les 40 ans de Kim Kardashian

Kim Kardashian fait durer la fête !

Comme le savent déjà sûrement les lecteurs de E!, la star de L'incroyable famille Kardashian a eu 40 ans la semaine dernière, et avec l'aide de ses plus proches amis et de sa famille, Kim fête depuis cet événement.

La mère de Kim, Kris Jenner, et ses sœurs, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner et Kylie Jenner, ont lancé les festivités en lui organisant une fête surprise intime et sentimentale, puis l'équipe des Kardashian-Jenner a embarqué pour une luxueuse escapade vers une destination tropicale !

À l'exception de Kylie, qui, d'après ce qu'a confié une source à E!, était à Houston avec sa fille, Stormi Webster, et Travis Scott, toute la famille a partagé des photos du voyage d'anniversaire.

Kim elle-même s'est fendue d'un post sur Instagram avec une longue dédicace à tous ceux qui se sont joints à elle pour ce séjour, écrivant entre autres : "40 ans et je me sens si émue et si bénie. Je ne prends pas un seul jour pour acquis, surtout durant cette période où nous sont rappelées toutes les choses qui comptent vraiment."