Gwen Stefani et Blake Shelton sont fiancés

Il y a du mariage dans l'air pour Gwen Stefani et Blake Shelton !

Cinq ans après le début de leur relation, les coachs de The Voice aux États-Unis sont officiellement fiancés ! Mardi, Gwen a annoncé la grande nouvelle sur Instagram. Pour accompagner une photo de sa bague de fiançailles, elle a ajouté : "@blakeshelton oui avec plaisir !" Peu après, Blake a répondu à sa future femme en écrivant sur Instagram ceci : "Hé @gwenstefani merci d'avoir sauvé mon année 2020... Et le reste de ma vie. Je t'aime. J'ai entendu un OUI !"

Le porte-parole du chanteur de country confirme également que le duo de stars s'est bien fiancé en Oklahoma, sans donner plus de détails pour le moment. Gwen et Blake se sont rencontrés sur le tournage de The Voice et sont quasiment inséparables depuis leur premier rendez-vous en novembre 2015. Ils ont récemment remporté un CMT Music Award le 21 octobre pour leur collaboration sur le titre "Nobody But You".

Si les futurs mariés ont tous deux admis que leur rapprochement initial était dû à la fin de leurs mariages respectifs, il semble que, dès le début, leur histoire d'amour était partie pour durer.