Découvrez les vacances oniriques de Harry Styles en Europe dans le clip de “Golden”

Sur le même sujet : Comment l’amitié improbable de Stevie Nicks et Harry Styles est très logique

Harry Styles se dénude pour l'amour.

Le 26 octobre, l'interprète de "Watermelon Sugar" a sorti le clip de sa chanson "Golden", et c'est une débauche de paysages de rêve européens.

Le clip pittoresque débute avec la star en train de chanter tout en traversant un tunnel désert et des routes de campagne en courant. Puis, il conduit une voiture vintage et nage dans un lagon.

Dans certains plans, on voit Harry en blazer turquoise, chemise à motifs et pantalon pattes d'éléphant. Dans d'autres, on l'aperçoit vêtu d'un short beige et d'une chemise blanche à peine boutonnée, mais finalement, la star laisse complètement tomber la chemise pour poser devant une eau limpide, en dévoilant son torse couvert de tatouages.