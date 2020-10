Céline Dion déclare que René Angélil "veille sur leurs jumeaux" à l'occasion de leurs dix ans

Daniel Auclair/Trustar REUTERS

"C'est l'amour de ma vie. C'est très difficile pour moi de me voir avec quelqu'un d'autre", avait-elle expliqué. "On a des émotions et des sentiments qui vont et viennent. Et c'est toujours avec lui. Quand je chante, c'est avec lui. Quand je fais un câlin à mes enfants, c'est pour et avec lui. J'ai pris du temps pour faire le deuil et je le pleure encore."

Depuis le temps écoulé, Céline a admis se sentir parfois seule en l'absence de son mari : "Être touchée me manque, être prise dans les bras me manque, qu'on me dise « Tu es belle » me manque. Ce qu'un compagnon et un mari feraient me manque."

Mais la voie vers la guérison avait fini par arriver, et Céline s'était sentie mieux en 2019, en sortant son 12e album en anglais, intitulé Courage. La chanteuse aux cinq Grammys avait abordé ce qu'elle avait appris sur la perte et l'amour d'un être cher à travers sa tragédie personnelle.

"Je me sens très forte, aux commandes, sur de bonnes bases et heureuse", avait-elle annoncé à Good Morning America. "René me donne énormément de force, d'énergie et de positivité et me donne encore plus envie d'être maître de mon destin."

Céline nous a donné un autre conseil plein de sagesse : "On ne peut pas s'arrêter de vivre et il faut aller de l'avant."