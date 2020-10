Tristan Thompson a reconquis Khloé Kardashian, et elle est "optimiste" quant à leur avenir

"C'est le papa de True, elle mérite d'avoir un père aimant et génial", a écrit Khloé sur Twitter en décembre 2019. "Tristan est formidable avec elle. Elle le mérite. On fait tous des erreurs dans la vie et aucun de nous n'est parfait. Je refuse de me cramponner à cette négativité parce que ça ne fera que me faire du mal et contaminer l'énergie que je transmets à mon enfant."