Octavia Spencer explique pourquoi elle a pleuré lors de l'hommage de Keanu Reeves pour son anniversaire

Sur le même sujet : Octavia Spencer explique comment elle s'est préparée pour "Ma"

Les vrais amis sont rares, sauf pour Octavia Spencer.

Lors d'une apparition virtuelle la semaine dernière dans le Jimmy Kimmel Live, l'actrice de La Couleur des sentiments a expliqué qu'elle n'avait pas fêté ses 50 ans comme prévu, autrement dit en organisant plusieurs dîners et en partant en vacances à Hawaï avec son équipe. Au lieu de cela, la grande actrice a reçu plein de vidéos de stars, d'amis proches ou d'anciens partenaires à l'écran.

"Chris Evans est un bon ami. Katy Perry est une bonne amie. Puis Keanu Reeves m'a fait la surprise", a-t-elle précisé à Jimmy Kimmel. "Évidemment, je me suis mise à pleurer comme un bébé, en mode : « Keanu ! » C'était fabuleux."

Et Octavia d'ajouter : "C'est quelqu'un que j'apprécie, mes amis le savent, et c'était adorable." L'acteur de Constantine est la première star qu'elle ait rencontrée quand elle a quitté l'Alabama pour Los Angeles afin de devenir actrice.

"J'avais une audition, ma voiture est tombée en panne et personne ne voulait m'aider parce qu'elle était super sale, jusqu'à ce que Keanu Reeves débarque", avait-elle expliqué lors d'une interview dans le Meredith Vieira Show en 2014. "Il était à moto, avec son petit casque et ses lunettes de soleil, et il a lancé : « Hé, vous avez besoin d'aide ? » Je voulais qu'il entre dans la voiture pendant que je pousserais et il m'a dit : « Non, je vais pousser. » Et là, je me suis dit : « Oh, il va toucher ma voiture ! »"