Justin Bieber parle de sa nouvelle vie dans un documentaire événement

La série a aussi permis de montrer sans détour le combat de Justin contre les addictions et les difficultés de grandir sous le feu des projecteurs.

"J'ai commencé à accorder de la valeur à de mauvaises choses dans ce milieu parce qu'il y avait des choses qui me faisaient de l'œil", avait-il expliqué dans Seasons, en référence à une période sombre de sa vie. "Si j'obtiens ceci, je serai heureux. Si je fais cela, je serai heureux. Ce sont des choses que beaucoup de gens dans des familles solides apprennent dès leur plus jeune âge. Ça n'a jamais été mon cas avec ma famille. Je n'ai jamais eu cette constance. Je n'ai jamais eu cette solidité et cette responsabilité."