Kim Kardashian partage des photos des coulisses de la fête surprise donnée pour ses 40 ans

La fondatrice de KKW Beauty a continué : "Je suis entrée dans la salle qui démarrait sur mon premier anniversaire avec les mêmes poneys et le même gâteau, et mon père qui me souhaitait un joyeux 1er anniversaire. Puis en avançant dans la salle, je me suis retrouvée à mon deuxième anniversaire, puis mon quatrième, avant mon 10e anniversaire où mes sœurs ont reproduit exactement la même danse qu'elles avaient faite pour moi quand j'ai eu 10 ans. On est ensuite arrivés à mon 16e anniversaire, et il y avait exactement la même voiture qui m'attendait avec les mêmes ballons et le même gâteau. Au bout d'un moment, les rideaux se sont ouverts et les serveuses sont arrivées en la personne de mes sœurs, et elles ont recréé la boîte Tao, où j'ai passé toutes mes fêtes d'anniversaire durant ma trentaine. L'attention mise à chaque détail était incroyable, et je serai éternellement reconnaissante à ma famille d'avoir pris le temps d'organiser tout ça pour fêter mes 40 ans."