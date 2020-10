Anna Wintour, rédactrice en chef de Vogue, et Shelby Bryan se séparent après 20 ans ensemble

Sur le même sujet : Anna Wintour s'excuse pour les erreurs "intolérantes" à "Vogue"

Anna Wintour et Shelby Bryan ne sont plus ensemble, si l'on en croit plusieurs sources.

La rédactrice en chef de Vogue, qui est aussi la directrice artistique de Condé Nast, la maison mère du magazine, partageait sa vie avec le financier depuis plus de 20 ans. La rumeur a couru qu'ils s'étaient mariés en 2004, cinq ans après le début de leur relation.

En novembre 2019, une source avait déclaré à Page Six que cela faisait "un petit moment" qu'Anna et Shelby n'avaient pas été vus ensemble et que le célèbre couple traversait une mauvaise passe quand il a été révélé que Shelby devait 1,2 million de dollars au fisc.

"Ça a été le début de la fin", a déclaré une source. "Il a commencé à devenir un boulet."

Anna est toujours restée discrète sur sa vie privée. La journaliste, qui a eu deux enfants, Bee Shaffer et Charles Shaffer, avec son ex-mari, David Shaffer, s'est subtilement penchée sur l'intérêt du public pour sa vie privée dans un article du New York Magazine en 1999. "Il y a certaines choses que personne ne veut lire dans la presse people", avait-elle déclaré à l'époque. "Vos amis et votre famille se font une certaine idée de votre vie, et si le monde extérieur se fait une autre idée, vous vous contentez de l'ignorer."