Les stars, séries télé, émissions et films les plus nominés des PCA 2020

Plus on est de fous, plus on rit !

Le but des E! People's Choice Awards 2020 est de célébrer le meilleur du cinéma, de la télévision, de la musique et de la culture pop. Cette année, nos séries, musiciens, films et célébrités des réseaux sociaux préférés nous ont offert des divertissements de qualité et ne nous ont pas déçus.

Schitt's Creek a dominé la saison des remises de prix, et on peut en dire autant de leurs nominations aux PCA de cette année. L'hilarante série comique est en lice pour un total de quatre nominations, parmi lesquelles la série comique de 2020, la star de la télé masculine de 2020, la star de série comique de 2020 et la série digne d'un marathon de 2020.

En outre, vos stars de la musique préférées, telles que Lady Gaga, Ariana Grande et Megan Thee Stallion, ont empoché plus de 6 nominations pour leurs tubes de cette année. Cependant, c'est Lady Gaga et Justin Bieber qui décrochent le plus de nominations, à égalité avec 7 chacun !

Chaque star a fait de son mieux, mais voici les séries, films et célébrités qui pourraient bien rapporter le plus de trophées à la maison cette année.