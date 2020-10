Ariana Grande sort un nouveau titre : découvrez maintenant le clip de "Positions"

Les Arianators ont pu avoir un aperçu de la romance entre Ariana et Dalton en mai quand ils sont apparus dans le clip de "Stuck With U" aux côtés de Justin Bieber et Hailey Bieber, un autre couple de stars.

En plus de "Stuck With U", Ari a déjà sorti un autre titre dansant moins connu, "Rain on Me". En août, elle a interprété ce duo très girl power avec Lady Gaga aux MTV VMA, où chacune d'elle était nominée à neuf reprises.

Regardez autant que vous voulez le superbe clip de "Positions" ci-dessus.