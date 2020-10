Découvrez Doug the Pug, Suki Cat et bien d’autres nominés pour le prix de la star animale aux PCA 2020

Préparez-vous à être submergés par la tendresse !

Les nominés des E! People's Choice Awards 2020 pour le prix de la star animale de 2020 sont là, et ils ne pourraient pas être plus adorables, même s'ils essayaient ! Les talents poilus de cette année incluent Doug the Pug, Esther the Wonder Pig, Hosico, Jiff Pom, Juniper the Fox, Nala Cat, Shinjiro Ono et Suki Cat.

Vous aimez toutes les références à la culture pop de Doug The Pug et ses photos avec les stars ? Ou bien vous préférez l'adorable Nala Cat ? Ou Jiff Pom et ses tenues adaptées à chaque occasion ? Il y a trop de raisons d'aimer tous les nominés de cette année pour le prix de la star animale.

Vous les avez suivis sur Instagram, vous avez retweeté leurs adorables facéties, mais il est maintenant temps de voter pour la star animale ultime de 2020. Seul un de vos amis à quatre pattes sera couronné ! Qui mérite ce prix, à votre avis ? C'est au public de décider !