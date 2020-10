La date de sortie de Legally Blonde 3 avec Reese Witherspoon vient d'être révélée : les détails

Elle Woods retourne officiellement au tribunal !

Mardi 20 octobre, les studios MGM ont annoncé via un tweet le troisième épisode des aventures de la belle blonde, connues par les Américains comme les films Legally Blonde.

"Elle Woods est de retour ! Legally Blonde 3 sort en mai 2022. Fin du plaidoyer." Après 20 ans, le public est toujours très attaché à l'avocate diplômée d'Harvard et fan des tenues roses interprétée par Reese Witherspoon et sa bande d'amis un peu barrés.

L'annonce a eu lieu le même jour que les retrouvailles virtuelles du casting. Reese, Luke Wilson, Selma Blair, Jennifer Coolidge, Ali Larter, ou encore Holland Taylor se sont retrouvés lors d'une visioconférence pour revenir sur les scènes mythiques du film et parler de l'héritage de la saga des années 2000.

"De tous les films que j'ai faits, il y en a un qui revient plus que les autres, et c'est La Revanche d'une blonde", a déclaré Reese pendant les retrouvailles. "Et je pense que c'est à cause d'Elle Woods. Elle a donné envie aux gens de croire en eux. Elle sait vraiment qui elle est, et elle veut toujours voir le meilleur côté des gens."