Robert Pattinson et Suki Waterhouse ont "bien discuté" de fiançailles

Robert Pattinson et Suki Waterhouse sont-ils prêts à franchir une nouvelle étape dans leur relation ? Eh bien...

Si l'ex-acteur de la saga Twilight et le top-modèle sont en couple depuis deux ans, E! News a appris qu'ils n'étaient pas pressés de se marier : "Rob et Suki ont bien discuté de fiançailles, mais ils ne sont pas pressés. Suki ne lui met pas la pression, et ils ont un profond engagement affectif l'un pour l'autre."

Bien qu'ils ne soient pas prêts à se dire "oui" de sitôt, ils sont "toujours en couple, et ça marche très bien", apprend-on encore. "Ils sont très bien assortis", nous précise notre source proche. "Ils ont passé du temps ensemble au Royaume-Uni cette dernière année et leur couple est plus fort que jamais."

Rob, 34 ans, et Suki, 28 ans, vivent le confinement ensemble pendant la pandémie. Début septembre, on a appris que l'acteur avait été testé positif au coronavirus pendant le tournage de The Batman. Peu de temps après qu'il a été guéri, Rob et Suki ont été repérés en train de s'embrasser à Londres. Lors d'une balade dans un parc, le couple était en tenue casual, avec survêts et sneakers.

"Ils adorent être discrets et s'intéressent aux mêmes choses. Ils sont vraiment inséparables et amoureux", révèle notre source proche.