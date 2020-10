De Kelsea Ballerini à Luke Bryan, découvrez les artistes country nominés aux PCA 2020

Thomas Rhett

Thomas Rhett continue de tracer sa propre route dans les classements country. C'est un vrai faiseur de tubes avec des titres tels que "It Goes Like This", "Make Me Wanna" et "Beer With Jesus" qui confirment son statut de grand de l’histoire de la scène country. Si 2020 s'est avérée difficile, il a sorti une chanson exaltante, "Be A Light", en avril, pour ses fans.