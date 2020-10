Enrique Iglesias reçoit le prix du Meilleur artiste latino de tous les temps par Billboard

Sur le même sujet : Bad Bunny et les autres stars “latinxs” de la musique en chiffres

Les Billboard Latin Music Awards 2020 ont bien eu lieu !

Si de nombreuses cérémonies sont devenues virtuelles ou utilisent des pré-enregistrements, les Billboard Latin Music Awards ont fait un choix bien différent. Pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus, on a eu droit à un public (les gens portaient évidemment des masques) dans la salle du BB&T Center de la ville de Sunrise, en Floride, et à des prestations et des présentateurs en direct. Résultat, la soirée a été mémorable.

Elle a été d'autant plus inoubliable qu'Enrique Iglesias a reçu le prix du Meilleur artiste latino de tous les temps.

Pitbull, qui lui a remis le précieux trophée, a fait son éloge et déclaré : "C'est un auteur, compositeur, interprète et performeur. C'est une légende vivante et c'est un véritable honneur de le compter parmi mes amis et mes super potes. Il est la musique."

Si l'interprète de "Tonight" a reconnu ne pas avoir préparé de discours, il a laissé parler son cœur. "Si je suis confus, j'en suis désolé", a commencé Enrique en espagnol. "Mais je veux remercier les Billboard Latin Music Awards pour cette incroyable récompense."