40 choses que vous ignorez sur Kim Kardashian, par Kim Kardashian

On ne peut pas vous en vouloir de croire que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur Kim Kardashian.

Au fil des 19 saisons de L'incroyable famille Kardashian sur E!, des quelques saisons supplémentaires qui ont vu Kim et sa sœur aînée, Kourtney Kardashian, poursuivre leurs aventures à New York et Miami, et de ses innombrables posts sur les réseaux sociaux, nous avons vu l'ancienne préposée à l'organisation du dressing de Paris Hilton se transformer en la personnalité sans doute la plus connue de la plus célèbre famille d'Amérique et nous inviter à la suivre à chaque confession sexuelle, soin du visage vampirique et accouchement difficile.

En décernant au phénomène de la télé-réalité — devenue aujourd'hui une vraie reine des affaires avec un empire de la beauté, de la mode et de la technologie au bout de ses doigts manucurés avec soin — le tout premier prix Breaking the Internet aux Webby Awards 2016, une récompense créée rien que pour elle, la co-fondatrice et éditrice en chef de Recode, Kara Swisher, l'a qualifiée de "championne olympique du partage à outrance", un titre que Kim a accepté sans sourciller, se contentant du plus bref des discours en recevant son trophée : "Des selfies de moi nue jusqu'à ma mort."

Donc oui, on pourrait facilement croire qu'on sait tout de chaque aspect de sa vie.