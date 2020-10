Pourquoi Lucas Bravo “était très fier” de tourner cette scène d'Emily in Paris

STEPHANIE BRANCHU/NETFLIX

Étant parisien, Lucas a apprécié le fait de tourner dans sa ville qu'il a pu redécouvrir.

"Ça a été une expérience très spéciale parce que lorsqu'on vit dans une ville depuis aussi longtemps, j'y suis depuis 15 ans maintenant, on pense tout connaître et avoir tout vu, et on se dit : « C'est chez moi, maintenant. La ville n'a plus de secrets. » Et tout d'un coup, on a une équipe, la vision de Darren, qui vous montre combien vous connaissez peu votre ville et combien vous savez peu de ce que vous croyez savoir", a-t-il admis. "J'ai continué à m'extasier en mode : « Ouah, c'est là que j'habite ! Prends un peu de recul et profite. » J'ai continué à avoir ce sentiment, même après que tout le monde est parti et rentré aux États-Unis."

Pour se préparer à son rôle de Gabriel, Lucas a révélé s'être inspiré du personnage d'Aidan de Sex and the City.

"En grandissant, j'étais également fan de la série et j'adorais Aidan", a reconnu l'acteur français. "Son caractère, ce côté homme des cavernes qui construit lui-même ses meubles. Étant donné que Gabriel est doué avec ses doigts et pragmatique, je me suis inspiré jusqu'à un certain point d'Aidan."

Gabriel et Emily vont-ils continuer à tomber sous le charme l'un de l'autre ? On croise les doigts pour une saison 2.