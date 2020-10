Les messages de la famille de Kim Kardashian pour ses 40 ans vont vous faire rire et pleurer

Un anniversaire important.

Aujourd'hui, mercredi 21 octobre, Kim Kardashian a 40 ans. En l'honneur de ce grand moment pour elle, les proches de la star, dont Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner et Kendall Jenner, ont rendu hommage à la créatrice de KKW Beauty avec des messages vidéo.

Comme on pouvait s'y attendre avec les Kardashian, certains d'entre eux vont vous tirer la larme à l'œil et d'autres vont vous faire éclater de rire. Kourtney a ainsi décrit le sien comme "le plus intéressant à regarder", en accueillant sa sœur dans le "clan des quadras".

"Je plaisante ! Mais il fallait que ça fasse partie de cette vidéo, évidemment", a-t-elle déclaré avec humour, après avoir fait référence à leur célèbre bagarre dans L'incroyable famille Kardashian. "J'ai énormément de chance de vivre avec toi à mes côtés, pour te commander."

Kourtney a ajouté en plaisantant que la situation s'était inversée puisque Kim "est devenue la boss".

La créatrice de Poosh a conclu ainsi : "Je t'aime. Je suis très fière de toi pour tout ce que tu as fait, de la mère que tu es et des incroyables affaires que tu mènes, et je ne sais pas comment tu arrives à tout faire."