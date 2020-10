Les moments les plus emblématiques de Kim Kardashian dans L’incroyable famille Kardashian !

Soyons réalistes, L'incroyable famille Kardashian n'existerait pas sans Kim Kardashian !

La femme d'affaires et influenceuse sur les réseaux sociaux est un pilier des écrans de télévision du monde entier depuis 2007, et si ça nous brise le cœur de voir se terminer la série à succès en 2021 après les saisons 19 et 20, on ne pourrait imaginer meilleur moment pour revivre tous les moments emblématiques de Kim dans l'émission.

Oh, et n'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est le 40e anniversaire de Kim !

En l'honneur de cette grande occasion, nous nous remémorons tous ces moments inoubliables, de la fois où Kim a jeté le téléphone portable de Kris Jenner depuis un balcon — et a en outre créé l'une des phrases devenues les plus virales de l'émission, "C'est tout ce qu'elle mérite" — à toutes les fois où Kim a pleuré en faisant la grimace, ce pour quoi Kourtney Kardashian adore se moquer d'elle.

Bien sûr, on ne peut oublier les moments tout aussi emblématiques comme la session de selfies de Kim alors que Khloé Kardashian était en route pour la prison, ou l'affaire de la boucle d'oreille à Bora Bora.