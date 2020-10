Toutes les fois où Kim Kardashian a prouvé qu’elle était une vraie boss

Kim Kardashian est sur tous les fronts.

C'est une star de télé-réalité, une femme d'affaires avisée — SKIMS et KKW Beauty ne sont que quelques-unes de ses très fructueuses entreprises — elle est influenceuse sur les réseaux sociaux, et quand elle ne gère pas sa carrière sur de multiples fronts, elle étudie pour devenir avocate et, en plus de tout cela, elle est mère de quatre enfants.

Kim a accompli tellement de choses, et elle n'a que 40 ans !

L'anniversaire de la star de L'incroyable famille Kardashian est aujourd'hui, le 21 octobre !

Pour fêter ça, nous revenons sur tous ses meilleurs moments de boss, du lancement de sa société de parfums aujourd'hui multimillionnaire à son combat pour réformer la justice pénale.

Oh, il y a aussi la fois où Kim en a voulu à Kris Jenner de vouloir lui donner une soirée de repos : "Si on écoute Kim, on dirait que j'ai annulé sa fête d'anniversaire, alors qu'en fait, c'est une intervention", a expliqué Kris. "Elle a un programme à respecter, elle doit faire un tapis rouge, rencontrer des fans, rester pendant un certain temps. Et Kim travaille tellement dur. 24 heures par jour, 365 jours par an."