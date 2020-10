Emma Roberts a bloqué sa mère sur Instagram après qu'elle a révélé sa grossesse par accident

Emma Roberts et sa mère ne sont pas près d'oublier l'annonce de sa grossesse.

Durant l'émission de lundi du Jimmy Kimmel Live!, l'actrice de 29 ans est revenue sur la façon dont sa mère, Kelly Cunningham, "a vendu la mèche". Emma a tenu à préciser que sa mère n'a pas d'ordinateur et qu'elle avait encore un téléphone à clapet il y a encore trois ans. La star d'American Horror Story a alors décidé de lui acheter un iPhone pour la fête des mères.

"Je me suis dit : « Maintenant, on va pouvoir faire du FaceTime et du iMessage. Génial. » Et elle a adoré. Mais c'est la pire chose que j'aie jamais faite", reconnaît la future maman.

Tout d'abord, Kelly Cunningham a installé une alerte Google sur sa fille. "Et c'était du genre : « Emma, tu as vu cette photo de 2010 ? » Et moi : « Oui, je l'ai vue »", a précisé l'ex-star de Scream Queens. "Elle n'arrêtait pas de m'envoyer des « C'est vrai ? » et des « Tu as vu ceci, tu as vu cela ? » Je me suis dit : « C'était une mauvaise idée. »"