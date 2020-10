Vanessa Valladares, la petite amie de Zac Efron, lui offre une fête d'anniversaire surprise

Est-ce que Zac Efron a passé un bon week-end d'anniversaire avec Vanessa Valladares ? On dirait bien que oui.

L'acteur a eu 33 ans dimanche et a fêté ça avec le mannequin et quelques amis lors d'une fête à Byron Bay, en Australie. Alors que le couple arrivait pour les festivités, les paparazzis ont surpris le beau Zac avec une chemise bleu marine, une casquette assortie et un pantalon clair, tandis que Vanessa portait une chemise orange, une robe noire et des sandales blanches à talons.

D'autres stars étaient également présentes. L'animateur radio Kyle Sandilands a cité le nom de quelques-uns des autres prestigieux invités dans son émission Kyle & Jackie O sur Kiis 1065. On apprend que l'ancien tennisman australien Pat Rafter était présent, et le Daily Mail a aussi surpris Craig Hemsworth, le père des frères Hemsworth. Si l'animateur radio australien a estimé qu'il y avait entre 25 et 30 invités pour fêter l'anniversaire de l'ancien acteur de High School Musical, il n'en a pas dit plus sur les autres convives.

"Je ne vais pas décrire chaque personne, mais il y avait des rock stars, des stars de cinéma, de la télé, un joli assortiment."