Découvrez les artistes latinos nominés aux PCA 2020 : Becky G, Bad Bunny et bien d'autres

Nicky Jam

Nicky Jam est l'un des rois du trap et du reggaeton latinos. Il a fréquemment collaboré avec d'autres artistes latinos, parmi lesquels Daddy Yankee, J Balvin, Ozuna et Anuel AA. En novembre 2019, il a sorti son album Íntimo et, la même année, un documentaire sur la genèse de l'album appelé Behind Nicky Jam's Íntimo, produit par Apple Music. En mars, le musicien a été honoré d'un prix saluant l'ensemble de sa carrière aux Premios Tu Música Urbano 2020.