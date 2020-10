Tous les détails sur l'émission spéciale et le marathon à l'occasion des 40 ans de Kim Kardashian sur E!

À vos calendriers : les 40 ans de Kim Kardashian approchent !

Eh oui, la star de L'incroyable famille Kardashian célèbre cette grande étape mercredi 21 octobre, et E! va faire la fête toute la journée.

Suivez le marathon de la série du mercredi 21 octobre au samedi 31 octobre à partir de 13h15 en semaine et à partir de 9 h le week-end sur E!, avec les moments les plus iconiques de Kim, dont la première fois qu'on a vu Kim pleurer, la fois où elle n'arrêtait pas de prendre des selfies en voiture alors que Khloé Kardashian allait aller en prison, sans oublier le voyage en famille des Kardashian à Bora Bora au cours duquel Kim a perdu sa boucle d'oreille en diamant dans l'océan (et Kourtney Kardashian lui disant : "Kim, il y a des gens qui meurent dans le monde !").

Le marathon va permettre également de revoir les différentes grossesses de Kim et quand elle a accouché de son aînée, North West, des souvenirs (et des drames) à Noël et des moments spéciaux avec son mari, Kanye West, comme sa demande en mariage romantique à San Francisco et leur incroyable mariage de stars à Florence.