Les fans d'Emily in Paris ont du mal à reconnaître Lucas Bravo avec les cheveux longs

Lucas Bravo, c'est bien toi ?

Bien avant que les fans ne tombent sous le charme de l'acteur de 32 ans qui incarne le chef Gabriel dans Emily in Paris, il arborait un look très différent. Si les abonnés de Netflix connaissent l'acteur français avec les cheveux courts, il les portait beaucoup plus longs ces dernières années. Sur d'anciennes photos de 2018 de son compte Instagram, on voit qu'il avait les cheveux jusqu'aux épaules.

Après avoir vu les clichés, y compris un magnifique où il est en voyage en Islande en juin 2018, les fans n'ont pu s'empêcher de commenter ses cheveux longs. "Ces cheveux – je kiffe", a indiqué un utilisateur du réseau social. Un autre s'est exclamé: "Ouah ! J'adore les cheveux longs. Tu es magnifique."

Lucas Bravo, qui a désormais plus d'un million de followers sur Insta, est méconnaissable sur une photo prise à Los Angeles en août 2018. "Des cheveux longs parfaits", a précisé un autre fan avec des emojis en forme de cœur. Un autre encore a simplement écrit : "Sérieux. Je meurs !!"