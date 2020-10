L’incroyable vie de maman de Kim Kardashian avec ses 4 enfants

Il n'y a pas de plus beau rôle que celui de maman.

Mercredi 21 octobre est un anniversaire qui fait date pour Kim Kardashian, et la reine du maquillage et créatrice de SKIMS a sans nul doute accompli beaucoup de choses en 40 ans. Tandis que SKIMS continue de se développer avec l'expansion de sa gamme et le lancement récent de sa collection nuptiale, Kim est plus occupée que jamais.

Mais l'une de ses plus grandes réussites, et sa priorité dans la vie, demeure son rôle de mère aimante et attentionnée.

Kim est la maman de quatre magnifiques enfants qu'elle a eus avec son mari, Kanye West. La progéniture Kardashian-West inclut sa fille North West, 7 ans, Saint West, 4 ans, Chicago West, 2 ans et Psalm West, 17 mois.

Sur son site Internet de produits de beauté l'été dernier, Kim a professé toute l'étendue de l'amour qu'elle a ressenti quand elle est devenue mère, disant : "J'ai un amour inconditionnel pour mes enfants. Quoi qu'il arrive, je les aiderai et les soutiendrai toujours, quels que soient leurs choix dans la vie."