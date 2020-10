Cinq révélations choc de l'interview de Kim Kardashian par David Letterman

La vérité sur Caitlyn

Au cours de sa discussion avec David, Kim s'est penchée sur la transition de son ex-beau-père, Caitlyn Jenner.

Kim a expliqué qu'elle avait vu Caitlyn habillée en femme pour la première fois quand elle avait 26 ans. Kris était en voyage, et Kim, qui habitait avec eux à l'époque, est entrée dans le garage et a découvert son beau-père habillé en femme.

Kim est passée devant elle, a fait sa valise et a filé chez Kourtney. Ensemble, les sœurs Kardashian ont cherché des réponses sur Internet et ont regardé un épisode de l'émission d'Oprah Winfrey sur une femme transgenre.

Kim a déclaré qu'à l'époque, Kourtney et elle ne comprenaient pas ce qui se passait. Caitlyn a fini par appeler Kim et a dit : "Quand tu seras prête, j'aimerais qu'on s'assoie ensemble pour discuter. Mais, en attendant, ne dis rien à personne. Ta maman ne le sait pas, et elle me tuerait."

Quand Kim a eu 30 ans, Caitlyn est passée chez elle et lui a raconté toute la vérité. Kim a ajouté : "Elle m'a dit qu'elle ressentait cette envie depuis qu'elle était petite, depuis ses quatre ans, mais qu'il lui avait fallu du temps pour se sentir assez à l'aise pour être elle-même."