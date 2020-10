La reprise de "Gimme More" de Britney Spears par Miley Cyrus est parfaite

On veut plus, encore plus, de reprises de Miley Cyrus !

La légende de Hannah Montana a entrepris une tâche titanesque, celle de reprendre la chanson torride de Britney Spears "Gimme More" pour son MTV Unplugged, vendredi 16 octobre.

Et Miley a assuré, bien sûr, vêtue d'une robe à imprimé zèbre démente, de longs gants assortis et de lunettes noires ultra-cool. Elle a chanté le tube de 2007 sur scène dans un décor très "jungle" (et, oui, ses musiciens étaient équipés de masques de protection).

L'épisode de l'émission de MTV, diffusé à 19 h à New York et Los Angeles, comporte aussi une apparition de sa petite sœur, Noah Cyrus, qui a rejoint Miley sur scène pour un duo très spécial. "On planait tellement qu'on a vu Jésus", a écrit Miley sur Instagram en référence à la chanson de Noah "I Got So High That I Saw Jesus".

Noah a renchéri : "J'ai dit à Miley qu'on allait tout défoncer les années à venir, et elle m'a dit : « Pourquoi attendre l'année prochaine »", ajoutant : "je t'aime tellement."

Leur père, Billy Ray Cyrus, a prouvé qu'il était toujours à la pointe de la tendance en écrivant : "Vous ne devez pas rater ça ! #PapaFier."