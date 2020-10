La bande-annonce de la saison 5 de This Is Us annonce un nouveau départ pour les Pearson

Sans qu'on s'en rende compte, en quelques mois, on avait oublié la bagarre entre Randall (Sterling K. Brown) et Kevin (Justin Hartley).

En mars, la saison 4 de This Is Us se terminait avec beaucoup de surprises et un combat brutal entre deux frères. À tel point que Kevin avait dit à Randall que sa présence dans la famille était la pire chose qui lui soit jamais arrivée. Avec tout ce qui s'est passé dans le monde depuis, on avait complètement oublié leur différend, mais la bande-annonce de la saison 5 est venue nous le rappeler.

Grâce à des sauts dans l'avenir jusqu'aux 40 ans du Big Three, on savait que Randall et Kevin ne se parlaient plus depuis un moment, mais le nouveau trailer semble indiquer que Randall se rend dans le chalet où se trouve le reste de sa famille pour fêter ça, on l'espère pour s'excuser, même si, étant donné ce qui a été dit, on a du mal à croire que ça arrive tout de suite.

Mais ce n'est pas le seul sujet abordé dans la saison 5.