Tracee Ellis Ross va recevoir le Fashion Icon Award aux People's Choice Awards 2020 de E!

Tracee Ellis Ross n'est pas simplement nominée aux People's Choice Awards 2020, elle a déjà gagné !

E! a annoncé vendredi que la star de Black-ish allait recevoir le Fashion Icon Award 2020, le prix d'Icône de la mode 2020, aux PCA le dimanche 15 novembre. L'actrice, productrice et PDG est récompensée pour son style avant-gardiste et original, l'expression de soi et le fait d'inviter les autres à croire en eux.

"Le style de Tracee Ellis Ross est transcendant", a déclaré Jen Neal, la directrice générale d'E! News, Live Events & Lifestyle Digital dans un communiqué. "Son influence dans le monde du divertissement et de la mode est incomparable, et nous sommes enchantés de lui rendre hommage avec le Fashion Icon Award."

L'actrice est également nominée dans la catégorie star de film dramatique de 2020 pour La Voix du succès.

La longue histoire d'amour de Tracee pour la mode est née quand elle était adolescente et qu'elle a commencé à être mannequin pour certains des plus grands créateurs au début des années 90. On se souvient même qu'elle a défilé pour Thierry Mugler avec sa mère, Diana Ross !