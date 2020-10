Retour sur toutes les fêtes d’anniversaire épiques de Kim Kardashian

C'est bien simple, les Kardashian-Jenner donnent les meilleures fêtes, surtout quand il s'agit de l'anniversaire de Kim Kardashian.

Cette année, la star de L'incroyable famille Kardashian a 40 ans (!) et en attendant de savoir ce que Kim et compagnie nous réservent pour le grand jour, le 21 octobre, nous revenons sur toutes ses fêtes emblématiques passées, de ses innombrables escapades à Las Vegas et ses soirées passées à la boîte TAO à ses excursions plus tranquilles vers de somptueuses et relaxantes destinations.

Il y a aussi les anniversaires passés chez elle, en Californie, y compris son 33e, qui compte sans doute parmi les dates les plus marquantes pour Kim.

Comme les lecteurs de E! s'en souviennent certainement, la créatrice de KKW Beauty a fêté ses 33 ans avec une demande en mariage de Kanye West — accompagnée d'une bague de fiançailles en diamant de 15 carats, pas moins — devant ses amis et sa famille au AT&T Park de San Francisco.